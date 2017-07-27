Под Петербургом нашли скелет человека

На берегу реки Касколовки в районе деревни Малый Луцк Кингисеппского района Ленинградской области обнаружен человеческий скелет, сообщает портал 47news.ru. Рядом были найдены фрагменты одежды.

Видимых повреждений костей следователи не зафиксировали. Останки отправлены на экспертизу, правоохранительные органы ведут проверку.