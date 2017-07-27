Ревнивый помор застрелил соседа из его же ружья

Уголовное дело по статье "Убийство" возбуждено в отношении 59-летнего жителя Северодвинска, передает Flashnord. Подозреваемый вместе с женой 25 июля пришел в гости к 52-летнему соседу, компания стала употреблять спиртные напитки. В ходе застолья мужчина приревновал супругу к хозяину дома и ударил ее. Сосед встал на защиту женщины.

Злоумышленник ушел домой, но быстро вернулся с газовым пистолетом. Оппонент вынес охотничье ружье, однако ревнивый помор отобрал оружие и выпустил пулю ему в голову. Выстрелив в жену из газового пистолета, подозреваемый скрылся.