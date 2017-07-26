Ребенок попал в реанимацию после падения с валуна

Восьмилетний мальчик упал с валуна высотой 4,6 метра во время прогулки с соседским ребенком в поселке Кузнечное Приозерского района Ленинградской области, передает Flashnord. Пострадавший находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое.

Региональное управление Следственного комитета проводит проверку. Специалисты осмотрели место происшествия и приступили к изучению его обстоятельств. Позже будет принято процессуальное решение.