Ребенок попал в реанимацию после падения с валуна

Восьмилетний мальчик упал с валуна высотой 4,6 метра во время прогулки с соседским ребенком в поселке Кузнечное Приозерского района Ленинградской области, передает Flashnord. Пострадавший находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое.
Региональное управление Следственного комитета проводит проверку. Специалисты осмотрели место происшествия и приступили к изучению его обстоятельств. Позже будет принято процессуальное решение.
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