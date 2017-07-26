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Регионы

В Югре объявлен режим ЧС из-за горящих лесов

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Исполняющий обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Геннадий Бухтин подписал распоряжение о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации, передает RT. "Такая мера принята для ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей на территориях Березовского и Белоярского районов вследствие лесных пожаров", – сообщила пресс-служба правительства ХМАО. Будет создан оперативный штаб, который займется решением проблемы.

26 июля 2017, 09:56

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