В Югре объявлен режим ЧС из-за горящих лесов

Исполняющий обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа
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Югры Геннадий Бухтин подписал распоряжение о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации, передает RT. "Такая мера принята для ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей на территориях Березовского и Белоярского районов вследствие лесных пожаров", – сообщила пресс-служба правительства ХМАО. Будет создан оперативный штаб, который займется решением проблемы.
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