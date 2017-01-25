80-летнюю старушку поймали на краже смартфона у подростка

В отделение полиции по району Преображенское на востоке Москвы обратилась женщина. Она рассказала, что у ее 16-летнего сына украли смартфон, когда он был в библиотеке на Большой Черкизовской улице. Гаджет подросток оставил на проходной, а вернувшись, не обнаружил его на месте. Полицейские задержали подозреваемую – ею оказалась 80-летняя местная жительница, говорится в сообщении пресс-службы УВД по Восточному административному округу Москвы. Пенсионерка зашла в библиотеку и, воспользовавшись невнимательностью охранника, стащила телефон, после чего скрылась. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Кража".