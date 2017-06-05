Суровая тюменка загнала грабителя в тупик после нападения
Как сообщили в УМВД по Тюменской области, потерпевшая, молодая тюменка, сняла в банкомате некоторую сумму, села в машину, деньги положила на соседнее сиденье. Воспользоваться моментом решил оказавшийся рядом грабитель, сообщает URA.RU.
Подбежав к машине, злоумышленник рванул на себя пассажирскую дверь, схватил сумочку с деньгами и дал деру. Девушка бросилась за ним. Заметив погоню, вор заметался, забежал в подъезд ближайшей высотки и направился вверх по лестнице. Но на последнем этаже хода выше не оказалось.
Грабитель занял оборону. Догнавшую его девушку он ударил подобранной рядом пустой бутылкой по голове. Но это не остановило храбрую женщину. Она смогла вырвать из рук негодяя свою сумочку с деньгами, а тут и соседи подоспели. Очевидцы вызвали скорую и полицию, но вора упустили. Впрочем, того вскоре отыскали правоохранители.
"Шел домой, вижу: девушка сидит в машине. На переднем сиденье – сумка, – объяснил в полиции 40-летний грабитель. — Ну, я решил ее дернуть".
Возбуждено уголовное дело по факту разбоя. Просочившуюся в соцсети информацию комментируют земляки храброй девушки. Всезнайки уже окрестили грабителя наркоманом, а геройски отстоявшую свою собственность девушку – бой-бабой.
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