Под Москвой электричка насмерть сбила женщину

В Подмосковье у платформы Ильинская Рязанского направления Московской железной дороги электропоезд сбил женщину. От полученных травм она скончалась, передает агентство "Москва".



Личность погибшей устанавливается, на вид ей 40-45 лет. В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий для установления обстоятельств и причин случившегося.