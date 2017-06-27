Рецидивист соблазнял подругу угрозами убийства ее дочери

В суд передано дело 28-летнего жителя Сыктывкара, который обвиняется в угрозе убийством, передает Flashnord. Сам инцидент произошел еще 10 июня. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался убедить свою подругу задержаться у него. В качестве аргумента он отобрал у нее годовалую дочь и вынес на балкон. Соблазнить женщину таким образом не удалось – напуганная, она выбежала на улицу. Тогда он перекинул девочку через перила и стал угрожать сбросить ее вниз с пятого этажа. Крики и плач услышали соседи, они сразу вызвали полицию. Правоохранители задержали злоумышленника. Ребенок не пострадал. Сообщается, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности за совершение преступлений.