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Приморский силач протащил корабль весом в 4,2 тысячи тонн

Иван Савкин. Фото: vk.com
Приморский силач Иван Савкин поставил новый мировой рекорд – он протащил за собой судно весом в 4,2 тысячи тонн. Свое достижение он посвятил президенту России Владимиру Путину.
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Чемпион Дальнего Востока по пауэрлифтингу и тяжелой атлетике отбуксировал теплоход "Озерск" на 2,5 метра, передает РИА VladNews. Отметим, что Иван Савкин протащил судно при встречном ветре в восемь метров в секунду. Сдвинуть корабль с места силачу удалось далеко не с первой попытки.

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"Пока это самый тяжелый вес в моей карьере", – цитирует спортсмена агентство "Интерфакс". "Было очень тяжело, мешал ветер, который относил судно от причала, шансов было мало, в конце едва не потерял сознание", – признал Иван Савкин.

Примечательно, что силач протащил за собой корабль вместе с грузом и экипажем. Капитан теплохода долгое время настаивал, что буксировать корабль при сильном встречном ветре запрещено, однако Иван Савкин доказал ему, что он сможет преодолеть стихию. После того, как спортсмен поставил рекорд, он лег на землю и не двигался около минуты.

"Свое достижение я посвящаю президенту России Владимиру Путину", – подчеркнул Иван Савкин. Он отметил, что в будущем планирует отбуксировать судно весом более десяти тысяч тонн. Спортсмен добавил, что предыдущий подобный рекорд принадлежит американцу, который сдвинул с места объект весом в 1,8 тысяч тонн.

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Публикация от Иван Савкин (@ivan.savkin)

Напомним, Иван Сивкин уже не в первый раз попадает в поле зрения СМИ. Раньше он уже сдвигал с места аэробус, истребитель Су-27 и самолет Ан-2, паром, тепловоз и зенитно-ракетный комплекс "Оса", танки Т-34 и Т-54Б и даже портовый кран.

Автор: Константин Улюкаев27 июня 2017, 09:00

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