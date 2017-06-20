Народный фронт поможет МЧС в борьбе с лесными пожарами

МЧС России и Общероссийский народный фронт договорились о сотрудничестве в борьбе с лесными пожарами. На контроле у активистов ОНФ будут, прежде всего, пожароопасные регионы в Сибирском, Уральском и Дальневосточном федеральных округах.

"Фронтовики" и сотрудники МЧС проведут в ближайшее время совместные рейды по выявлению очагов пожаров и точек работы "черных" лесорубов, из-за которых часто происходят возгорания. Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Владимир Гутенев подтвердил готовность к совместной работе и отметил, что сотрудничество с МЧС уже налажено по ряду направлений.

По словам активиста и депутата Думы, деньги, которые выделяются на подготовку к пожароопасному сезону, не всегда тратятся эффективно.

"Мы работаем по ряду направлений для обеспечения выполнения стоящих перед МЧС задач, в частности снижения количества пожаров и ущерба экологии и сокращения числа людей, погибших в пожарах. Мы добились успеха по многим показателям, но главная задача это профилактика, чтобы этих проблем не возникало", – отметил начальник Сибирского регионального центра МЧС Сергей Диденко во время видеомоста с участием экспертов ОНФ.





По словам Диденко, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций, таких как лесные пожары, необходимо в первую очередь воздействовать на нарушителей, из-за которых они возникают.

В свою очередь координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Иркутской области Сергей Апанович сообщил, что в регионе создано пять мобильных противопожарных отрядов по тушению лесных пожаров общей численностью 80 человек.

"Уверен, что консолидация органов власти всех уровней, общественников, представителей бизнеса и СМИ позволит усовершенствовать законодательство в области пожарной безопасности и укрепить социальный статус и значимость добровольных пожарных и общественных формирований", – сказал активист ОНФ.







