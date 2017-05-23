Две женщины в сауне забили мужчину молотком

Теракт на концерте в Манчестере Криминальный СССР Дом-2 Гороскоп Главные события Москвы

Самое читаемое

Возмущенные зрители покинули концерт Пугачевой
Жена застала Малахова спящим с Бузовой
Пригожин огорошил известием о Максаковой
В семье звезды "Дома-2" случилось страшное горе
Родная сестра Жанны Фриске борется с раком
партнеры
Вторник 23 мая
Лента новостей
22:03
Каково быть ударным вертолетом над Мосулом (видео)
21:59
Шредер дал немцам совет на счет России
21:44
Нападение террористов в Филиппинах попало на видео
21:42
Как правильно составить план посадок и сделать огород красивым
21:18
Пентагон отказался от украинских союзников
21:01
В мире стали рождаться кристальные дети
20:52
Как прошла встреча родителей Фриске с ее сыном Платоном
20:45
К выходным в Москве похолодает до нуля
20:33
ОНФ подвел итоги работы активистов за три месяца
20:23
США подкладывают свинью под "Турецкий поток"
20:06
Расследование Навального опровергли неоспоримыми фактами
19:52
Самый скандальный президент прервал визит в Россию
19:44
Крик души новой супруги оскандалившегося Казаченко
19:41
Бывший жених Собчак покинул Россию после коррупционного скандала в театрах
19:24
Окончательное обвинение Улюкаеву официально подтвердили
19:05
Планета Земля произошла от космического пончика
18:37
Молодая певица беременна от 58-летнего помощника Путина
18:35
Иностранцев восхитил воронежский тверк (видео)
18:14
Найден источник внеземной жизни
17:58
Больная раком звезда "Дома-2" рассказала о своем состоянии
17:44
Мария Максакова откровенно об убийце мужа
17:43
Украинское телевидение наплевало на Порошенко
17:35
Праймериз "ЕР" выходят на финишную прямую
17:32
Шепелев сделал невероятный подарок отцу Фриске
17:31
Как Стэнли Кубрик снимал "Сияние" с Николсоном
17:12
Первый канал оштрафовали на 600 тысяч
16:54
Театральную Москву сотряс коррупционный скандал
16:49
Эксист-М сделала ставку на IsNext
16:47
Зейналова накричала на известного ведущего
16:46
Лесную амнистию рассмотрят по новым правилам
16:38
"Джеймс Бонд" Роджер Мур умер от рака
16:32
Наташа Королева не хочет слышать о внуке
16:30
Улюкаеву предъявлено окончательное обвинение
16:18
Киев призвал Навального возглавить Майдан в России
16:15
Второе чтение закона о реновации пройдет 9 июня
16:13
Напуганная Елизавета II обратилась к народу после теракта
16:09
На юго-востоке Москвы загорелся двухэтажный дом
16:01
Трампа у Стены Плача подняли на смех
15:56
46-летняя Лера Кудрявцева о беременности
15:51
Депутаты доработают закон об отзыве гражданства
15:49
Виторган решился на ограбление
15:35
Песков рассказал о предвыборной кампании Путина
15:31
Из КНДР в Южную Корею вырвался НЛО
15:24
Трогательный танец Нагиева и Яковлевой
15:21
Максим Фадеев возвращается на сцену
15:19
Партнера Навки застукали с Климовой
15:12
Поведение неотесанного жениха на свадьбе привело Сеть в негодование
14:58
В честь "Спартака" создали красно-белый iPhone
14:47
Глюк'оZу без нижнего белья упрекнули в пошлости
14:43
ЕС превратил Украину в фашистское государство
14:37
Пожилой пингвин утешился аниме после измены подруги (фото)
14:36
Киев принудил к бегству в Россию более миллиона украинцев
14:21
Африканцу успешно пересадили мужской орган
14:04
Гидрометцентр перечислил плюсы майских морозов
13:52
Жена Крутого ошеломила Канны прозрачным платьем
13:51
В торговом центре в Манчестере раздался хлопок
13:44
Ученые нашли способ вернуть старикам секс
13:39
В ФСБ рассекретили документы Владимира Ленина
13:34
Знаменитая актриса умерла в возрасте 93 лет
13:34
Фаворит шоу "Голос" показал новорожденного первенца
13:13
Знаменитый актер позлорадствовал над несчастьем Серебренникова
13:02
Кейт Миддлтон очаровала публику на цветочной выставке
12:44
Врачи сделали мужчине новое ухо из ребра матери
12:36
Бедность довела Утяшеву до крайности
12:33
Ежедневный стаканчик вина приводит к раку груди
12:28
Вскрылась связь Волочковой и Кейт Миддлтон
12:22
Центр Москвы перекроют из-за велопарада
12:13
Лишенный награды программист получит приз от Mail.Ru
12:08
В Москве пассажиров автобуса эвакуировали из-за змеи
11:50
Почему террористы переключились на Англию
11:49
Зачем Мерзликин и Ходченкова полезли в ледяную воду
11:48
Пострадавшего в аварии на МКАД грудничка эвакуировал вертолет
11:37
Возлюбленный настоял на родах Водяновой
11:30
Из-за поступка Пугачевой у ее подруги вывалилась челюсть
11:29
У Павла Воли будет третий ребенок
11:23
У любовника Бузовой украли часы за 600 тысяч
11:18
Кто больше всего зарабатывает в России
11:16
Людей на концерте певицы Арианы Гранде взорвал шахид-подросток
11:13
За день мощам Николая Чудотворца поклонились 18 тысяч верующих
11:06
Собчак в купальнике показала изменившуюся фигуру
10:58
Названо имя нового начальника московского метро
10:57
Джеймса Кэмерона обвинили в краже "Титаника"
10:51
Разрушителей семей обяжут платить алименты и лишат детей
10:43
Серебренникова обыскивают из-за хищения миллионов
10:39
"МегаФон" предложил клиентам компенсацию за сбой
10:36
Агутин долго скрывал интересное положение Варум
10:27
Работавшему в Пентагоне русскому шпиону грозит 35 лет тюрьмы
10:21
В Лондоне эвакуируют вокзал
10:20
На одинокую Лолиту навалились новые проблемы
10:17
Притягивающий взгляды. Тест-драйв LEXUS NX 200 AWD
10:04
В московском метро в утренний час пик встали поезда
09:55
Грабитель напал на москвича ради пакета с едой
09:51
Мужчина умер через 48 часов после свадьбы
09:48
Любительское видео запечатлело настоящий НЛО
09:43
Елена Корикова изменила внешность
09:33
Ученые на практике доказали возможность размножения в космосе
09:25
Среди погибших при взрыве на концерте в Манчестере есть дети
09:16
44-летняя Мария Бутырская родила третьего ребенка
09:16
На Москву надвигается гроза
09:07
Юлия Самойлова о серьезных проблемах со здоровьем
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Дрязги Фриске и Шепелева из-за денег на лечение рака
Сын изувечил себя после травли Джигурды
Шепелев и Корчевников попали в новый скандал
В чем секрет ажиотажа вокруг мощей Николая Чудотворца
Шепелев сделал невероятный подарок отцу Фриске
Москвичам пообещали "розовое лето"
Регионы

Две женщины в сауне забили мужчину молотком

прочитано 66 раз

В комплексе "М-центр" на проспекте Акушинского в Махачкале между двумя женщинами и администратором сауны возник спор, по ходу которого дамы взяли нож и молоток и напали на своего оппонента, передает РИА ФАН. От полученных травм мужчина скончался на месте. Нападавших удалось задержать по горячим следам. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Обстоятельства преступления устанавливаются.

23 мая 2017, 21:54

комментарии

Политика

Песков рассказал о предвыборной кампании Путина
Киев призвал Навального возглавить Майдан в России
Трампа у Стены Плача подняли на смех
ЕС превратил Украину в фашистское государство

Шоу-бизнес

Уход Бузовой из "Дома-2" стал сенсацией
Как прошла встреча родителей Фриске с ее сыном Платоном
Какая кошка пробежала между Гузеевой и Сябитовой
Брошенная молодая жена Казаченко молит о помощи

Проишествия

Напуганная Елизавета II обратилась к народу после теракта
"Джеймс Бонд" Роджер Мур умер от рака
Людей на концерте певицы Арианы Гранде взорвал шахид-подросток
Серебренникова обыскивают из-за хищения миллионов

Lifestyle

Как Стэнли Кубрик снимал "Сияние" с Николсоном
Виторган решился на ограбление
В ФСБ рассекретили документы Владимира Ленина
Знаменитый актер позлорадствовал над несчастьем Серебренникова
Шоу-бизнес

46-летняя Лера Кудрявцева о беременности

Телеведущая прокомментировала слухи
Шоу-бизнес

Шепелев сделал невероятный подарок отцу Фриске

В семье покойной певицы произошло радостное событие
Шоу-бизнес

Молодая певица беременна от 58-летнего помощника Путина

Красотка уже определилась с местом, где будет рожать
Шоу-бизнес

Как прошла встреча родителей Фриске с ее сыном Платоном

Сестра певицы рассказала о долгожданном подарке Шепелева

Гороскоп

У Павла Воли будет третий ребенок
Собянин обречен на успех
Астрологический прогноз с 22 по 28 мая
Опасная болезнь певицы Мадонны

Фоторепортажи

Трогательный танец Нагиева и Яковлевой
Кейт Миддлтон очаровала публику на цветочной выставке
Оголившиеся красотки заклеили интимные места изолентой
71-летняя певица показала свои прелести на премии

Спорт

Олимпийская чемпионка полностью разделась в реалити-шоу
Третьяк отказался увольнять Знарка после нового провала с Канадой
Дядя боксера избил его соперника прямо на ринге
Избитый заместитель Емельяненко попал в больницу в Москве

Регионы

Российские овцеводы потратили 40 млн на "убийцу" Windows
В подмосковном болоте нашли миллиард рублей (видео)
Подвозивший Семенович Rolls-Royce угодил под трамвай
Сочинец выиграл рекордные 365 миллионов в лотерею
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru