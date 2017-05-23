Две женщины в сауне забили мужчину молотком

В комплексе "М-центр" на проспекте Акушинского в Махачкале между двумя женщинами и администратором сауны возник спор, по ходу которого дамы взяли нож и молоток и напали на своего оппонента, передает РИА ФАН. От полученных травм мужчина скончался на месте. Нападавших удалось задержать по горячим следам. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Обстоятельства преступления устанавливаются.