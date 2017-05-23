В Подмосковье в подъезде многоэтажки нашли тело 15-летнего юноши

В подъезде одного из жилых домов Подольска обнаружен мертвым 15-летний юноша. Как рассказали следователи, на теле подростка имеются признаки токсикологического отравления.
По данному факту организовано проведение доследственной проверки. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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