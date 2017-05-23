Неизвестный открыл стрельбу из жилого дома в Подмосковье

Страсти вокруг Максаковой Криминальный СССР Дом-2 Гороскоп Главные события Москвы

Самое читаемое

Жена застала Малахова спящим с Бузовой
Пригожин огорошил известием о Максаковой
В семье звезды "Дома-2" случилось страшное горе
Родная сестра Жанны Фриске борется с раком
Пластический хирург посчитал операции Пугачевой
партнеры
Вторник 23 мая
Лента новостей
23:17
Беременная жена Диброва ошиблась с полом ребенка
22:32
Госдума против переноса вступления в силу "пакета Яровой"
22:29
Развод с Гусевым отразился на новых отношениях Феофилактовой
22:05
Разведчик Израиля разбился у границы Ливана
21:57
Избитый в Мексике россиянин вышел из комы
21:46
Трамп сбежал от рукопожатия с Нетаньяху (видео)
21:32
Ядовитые змеи подрались на поле для гольфа (видео)
21:22
Киев испугался вводить визы с Россией
21:12
Дорожные рабочие нашли мину на западе Москвы
20:52
Бывшая жена требует от Потанина 850 млрд
20:49
Полиция Татуина разогнала протесты слезоточивым газом (видео)
20:44
"Единая Россия" проследит за прозрачностью коммунальных платежей
20:04
Одетый в женское грабитель открыл стрельбу в центре Парижа
20:01
Известный гонщик умер после травмы головы
19:25
Москвичам пообещали "розовое лето"
19:21
Иудеи отметили День Победы по еврейскому календарю
19:07
В Стамбуле установили мемориальную доску послу Карлову
18:47
Жена грубо отказала Дональду Трампу в Израиле (видео)
18:36
Москвич прыгнул с третьего этажа за собакой
18:33
Какой должна быть молодежная политика
18:12
Юрий Колокольников напугал готовностью покинуть эту Землю
18:11
Калашникова отказалась от Шаляпина за 20 миллионов
17:56
Мужчины сокращают число образованных девушек
17:37
Кожевникову пристыдили за связь с заграницей
17:37
Новая спутница бывшего мужа Бони похожа на Водонаеву
17:35
Украинцы для Польши хуже арабских мигрантов
17:29
В чем секрет ажиотажа вокруг мощей Николая Чудотворца
17:23
В Домодедово задержали пассажира с кокаиновыми конфетами
17:10
Олимпийская чемпионка полностью разделась в реалити-шоу
17:03
В Сети опубликовали фото iPhone 7s и 7s Plus
17:02
Куклачев попал в черный список Украины
16:57
Снос хрущевок поддержали более 90% проголосовавших москвичей
16:46
Розу Сябитову подозревают в брачных аферах
16:37
Блогер Саша Спилберг назвала своего коллегу идиотом
16:36
Украина готова "отморозить уши" назло Путину
16:33
Звезда "Приключений Буратино" умерла в нищете
16:32
Пираты похитили россиянина у берегов Нигерии
16:26
Группа альпинистов погибла на Эвересте
16:18
Умер известный российский комментатор
16:17
Россияне массово выезжают в Японию
16:14
Маша Малиновская потеряла свою красоту
16:11
Шепелев и Корчевников попали в новый скандал
16:11
В Москве состоялась премьера фильма "Герасим"
16:03
Средняя зарплата в России вырастет до 121 тысячи
16:01
В Таиланде закормленную туристами макаку спасают от ожирения (фото)
15:46
Отец Медведевой умер от рака
15:31
У любовницы Захарченко нашлась квартира за 150 млн рублей
15:25
Киевлянин распек врущих о Донбассе пропагандистов
15:19
На Киркорова напали обиженные кредиторы
15:17
Российский офицер погиб в Сирии при попытке спасти товарища
15:10
Европейских женихов предупредили об украинских аферистках
14:55
Седокову подняли на смех из-за оригинального имени сына
14:53
Ольга Тумайкина сошла с ума
14:37
Чем запомнятся праймериз "Единой России"
14:37
Клиенты борделя требовали у уборщицы 1,5 млн
14:26
Найдена главная причина бессонницы в городе
14:22
Строгий, но комфортный. Тест-драйв Audi Q7
14:18
Доходы Кадырова подскочили в два раза
14:14
71-летняя певица показала свои прелести на премии
14:11
Мать о "зазвездившейся" победительнице шоу "Голос.Дети"
14:01
В Москве таксист избил мужчину с младенцем
13:58
Бородину заклевали за странный стиль
13:50
Теща сжалилась над украинским премьером и пустила его к себе
13:47
"Легкие" сигареты признали опаснее обычных
13:44
"Нелюбовь" Звягинцева произвела фурор в Каннах
13:43
У Доренко проблемы из-за кошек
13:35
Киселев напомнил Собчак об ошибке молодости
13:23
Почему сумасшедший Маккейн набросился на Лаврова и Путина
13:20
Три источника экономической программы
13:15
Богатые участники "Дома-2" шикуют во дворцах
13:00
На западе Москвы произошла стрельба
12:44
В Турции убийца пилота Су-24 приговорен к пяти годам тюрьмы
12:34
Россиян за шум по ночам хотят штрафовать на 100 тысяч
12:22
Шварценеггер вновь исполнит роль Терминатора
12:19
Вера Глаголева рассказала о своей болезни
12:16
В подмосковных электричках появятся биотуалеты и Wi-Fi
12:06
Басков положил глаз на юного героя "Евровидения"
12:01
Церковь Сатаны открестилась от Трампа
12:00
Как советники "слили" брехуна Порошенко
11:58
После столкновения с Меладзе Джамала объявила о смерти
11:35
В Подмосковье 8-летнюю девочку убило качелями
11:34
Люди спасли умиравшую от жажды змею (видео)
11:29
Орбакайте вынуждена прятаться от мужа
11:25
Врачи подозревают у Веры Глаголевой онкологию
11:22
ОП голосует за кандидатов от некоммерческих организаций
11:21
Бузову перед микрофоном закидали помидорами
11:20
Найден секретный способ очистить память iPhone
11:19
В Москве появился способ оформления ОСАГО без очереди
11:09
Путин излечит Америку от склероза
11:06
Болезнь Паркинсона научились лечить боксом
11:03
Больному СПИДом лидеру Queen отрезали ногу
10:49
В Москве начали отключение горячей воды
10:45
Максакова показала фото молодого "красавца" Вороненкова
10:35
Стать соседом Елизаветы II можно за 1,3 млрд рублей
10:35
Тарасова резко осадила Ягудина
10:33
Когда человек достигнет ближайших 10 звезд
10:17
Как получить от мужчины все
09:55
Диета для красивой кожи
09:54
Китай попросил США на 100 дней отстать от Ким Чен Ына
09:50
В Москве похитили 12-летнего мальчика
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Дрязги Фриске и Шепелева из-за денег на лечение рака
Сын изувечил себя после травли Джигурды
Шепелев и Корчевников попали в новый скандал
Как известный актер стал криминальным авторитетом
Москвичам пообещали "розовое лето"
В чем секрет ажиотажа вокруг мощей Николая Чудотворца
Регионы

Неизвестный открыл стрельбу из жилого дома в Подмосковье

прочитано 50 раз

В  подмосковных Химках на улице Лавочкина поздно вечером 22 мая неизвестный открыл стрельбу из оружия, находясь в квартире жилого дома. Как сообщает ТАСС, стрелок находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он был задержан сотрудниками полиции. В результате инцидента никто не пострадал. По предварительным данным, причиной стрельбы стал бытовой конфликт. 


23 мая 2017, 07:10

комментарии

Политика

Киев испугался вводить визы с Россией
Почему сумасшедший Маккейн набросился на Лаврова и Путина
Трамп сбежал от рукопожатия с Нетаньяху (видео)
Как советники "слили" брехуна Порошенко

Шоу-бизнес

Беременная жена Диброва ошиблась с полом ребенка
Развод с Гусевым отразился на новых отношениях Феофилактовой
Дрязги Фриске и Шепелева из-за денег на лечение рака
Онкобольная звезда "Дома-2" осталась без волос

Проишествия

Российский офицер погиб в Сирии при попытке спасти товарища
Известный гонщик умер после травмы головы
Полиция Татуина разогнала протесты слезоточивым газом (видео)
Убийство мексиканца блогером из России попало на видео

Lifestyle

Звезда "Приключений Буратино" умерла в нищете
"Нелюбовь" Звягинцева произвела фурор в Каннах
Шварценеггер вновь исполнит роль Терминатора
Больному СПИДом лидеру Queen отрезали ногу
Шоу-бизнес

Шепелев и Корчевников попали в новый скандал

На "Прямом эфире" начались разборки из-за финансовых нарушений
Общество

В чем секрет ажиотажа вокруг мощей Николая Чудотворца

Почему россияне тратят часы в очереди к храму
Общество

Москвичам пообещали "розовое лето"

Весь сезона температура будет на уровне нормы или немного выше
Политика

Трамп сбежал от рукопожатия с Нетаньяху (видео)

Он отказался повторить этот жест на телекамеры

Гороскоп

Собянин обречен на успех
Астрологический прогноз с 22 по 28 мая
Опасная болезнь певицы Мадонны
У 52-летней Моники Белуччи будет ребенок

Фоторепортажи

71-летняя певица показала свои прелести на премии
Бузова и Нюша оголились в парке
В Москве состоялся Венский бал
Как проходила свадьба сестры Кейт Миддлтон

Спорт

Олимпийская чемпионка полностью разделась в реалити-шоу
Третьяк отказался увольнять Знарка после нового провала с Канадой
Дядя боксера избил его соперника прямо на ринге
Избитый заместитель Емельяненко попал в больницу в Москве

Регионы

Подвозивший Семенович Rolls-Royce угодил под трамвай
В подмосковном болоте нашли миллиард рублей (видео)
Сочинец выиграл рекордные 365 миллионов в лотерею
Пенсионерка-геймер стала звездой Сети
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru