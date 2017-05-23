Неизвестный открыл стрельбу из жилого дома в Подмосковье

В подмосковных Химках на улице Лавочкина поздно вечером 22 мая неизвестный открыл стрельбу из оружия, находясь в квартире жилого дома. Как сообщает ТАСС, стрелок находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он был задержан сотрудниками полиции. В результате инцидента никто не пострадал. По предварительным данным, причиной стрельбы стал бытовой конфликт.



