Сибирячка засудила врачей за случайное лишение девственности

В Новосибирске врач-гинеколог при осмотре повредил пациентке девственную плеву. В итоге 29-летняя сибирячка отсудила у родильного дома 45 тысяч рублей.

Инцидент случился более года назад, когда девушка пришла на прием к молодому врачу в женскую консультацию при роддоме. Пациентка предупредила гинеколога о том, что является девственницей.

"Суд удовлетворил иск частично и постановил выплатить компенсацию. Для нашей страны компенсация морального вреда в 45 тысяч рублей довольно большая с учетом того, что человек не остался без ноги, руки или глаза и продолжает жить", – цитирует РИА Новости Татьяну Попову, представлявшую в суде интересы истицы. Дело рассматривалось в течение года.

Изначально пострадавшая требовала компенсацию в размере двух миллионов рублей. Сумма была сформирована исходя из зарубежной практики рассмотрения таких дел.

Однако Попова и ее клиентка довольны результатом, ведь такое решение суда является в нашей стране прецедентом. "В уголовном процессе при рассмотрении преступлений против половой неприкосновенности вред здоровью оценивается по совокупности, но отдельно по девственной плеве это никогда не рассматривалось", – пояснила юрист.