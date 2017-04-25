Под Ростовом школьника жестоко пытали друзья

Страшными пытками закончилось для ученика девятого класса решение прогулять школу вместе с товарищами. Ребята пришли в гости к своему 22-летнему знакомому. В ходе импровизированной вечеринки они смотрели фильмы и общались. В какой-то момент один из школьников решил нарезать колбасы, а хозяин квартиры заметил, что он делает это неправильно. Свои слова он сопроводил ударом, подключились и другие ребята. Жертва спонтанной вспышки агрессии попыталась убежать из квартиры, однако это еще больше разозлило мучителей. Мальчика схватили, заперли в комнате, стали бить по лицу и голове, прижигали живот раскаленным утюгом, передает Life.ru. Школьника отпустили только когда он пообещал отдать товарищам игровую приставку и не рассказывать о произошедшем полиции. Мальчик был госпитализирован, после чего обстоятельства произошедшего стали известны и правоохранительным органам. Нападавшие сознались в случившемся, однако так и не смогли назвать причины агрессии. Свое поведение они объяснили алкогольным опьянением. Правоохранители проводят проверку инцидента.