В Поморье велосипедист умер после падения с аварийного моста

В городе Северодвинске Архангельской области при падении с моста погиб 58-летний местный житель. "По предварительным данным, мужчина ехал на велосипеде с дачи и решил срезать путь, воспользовавшись мостом, движение по которому запрещено", – цитирует Flashnord пресс-службу регионального управления Следственного комитета. Потеряв равновесие, велосипедист провалился в проталину, после чего его затянуло под лед.

Тело извлечено из воды. Следователи выясняют обстоятельства происшествия.

