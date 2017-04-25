Под Саратовом на подростка напал лев

В районе Мостотряда города Энгельса в Саратовской области на 15-летнего школьника напал лев, сообщает "Газета.ru". В больницу он был доставлен с рваными ранами. "После оказания специализированной помощи родители отказались от госпитализации мальчика", – заявил руководитель пресс-службы областного Минздрава Александр Колоколов.

В региональном управлении МВД уточнили, что лев принадлежит 29-летней женщине. По факту произошедшего ведется проверка.