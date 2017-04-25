Каспийский флот поднят по тревоге

В рамках внезапной проверки боеготовности корабли Каспийской флотилии вышли в море, передает газета "Известия". В маневрах задействованы ракетные корабли "Татарстан" и "Дагестан", малые ракетные корабли "Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг", малые артиллерийские корабли "Волгодонск", "Астрахань" и "Махачкала", а также базовые и рейдовые тральщики, противодиверсионный катер "П-351" "Грачонок", суда гидрографической службы и вспомогательного флота. Руководит учениями командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников.