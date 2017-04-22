В Подмосковье у пенсионера угнали Audi за 4,3 миллиона

В поселке Запрудня Талдомского района Московской области обокрали пенсионера. У 69-летнего мужчины угнали автомобиль Audi Q7, передает телеканал "360".
Как рассказал пострадавший, злоумышленник взломал замок въездных ворот, проник в гараж и похитил машину. Возбуждено уголовное дело. Стоимость автомобиля оценивается в 4,3 миллиона рублей.
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