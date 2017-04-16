В Татарстане школьница умерла после падения с лошади

На базе отдыха "Якорь" под Нижнекамском в Татарстане после падения с лошади погибла 11-летняя девочка, передает Life.ru. Представитель правоохранительных органов региона рассказал, что школьница приехала туда вместе с семьей своей подруги. Взрослые решили устроить девочкам прогулку на лошадях. Они заверили конюха, что сопровождать их не надо – девочки занимаются конным спортом и сами справятся с животными. Однако в какой-то момент лошадь, по всей видимости, испугалась и сбросила из седла ребенка. Девочка застряла ногой в стремени и лошадь протащила ее несколько десятков метров. От полученных травм она скончалась на месте.