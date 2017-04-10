В Подмосковье первокурсник надругался над безработным

С заявлением в полицию обратился 20-летний безработный. Он сообщил, что 8 апреля на территории бывшего детского дома в поселке Фряново Щелковского района Московской области над ним надругался студент Московского областного профессионального колледжа инновационных технологий, передает телеканал "360". По его словам, насильник учится на первом курсе. Правоохранительные органы проверяют обстоятельства произошедшего.