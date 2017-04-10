В Подмосковье горит здание пенсионного фонда

На Почтовой улице в Солнечногорске в Московской области загорелась кровля здания Пенсионного фонда. Сотрудники МЧС прибыли на место происшествия и приступили к тушению пожара.

По предварительным данным, площадь распространения огня составила 50 квадратных метров. Данных о пострадавших не поступало. Информация о причинах случившегося уточняется. Очевидцы сняли пожар на видео. Запись опубликовал портал Life.ru.