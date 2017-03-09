Вор забил пенсионерку поленом в ее же доме

В суд было передано дело 31-летнего жителя Пороховского района Псковской области, передает Flashnord. По версии следствия, он забрался в дом к пенсионерке, чтобы ее обокрасть. Хозяйка застала преступника, и тогда он нанес ей множество ударов кулаками и поленом по голове. В результате черепно-мозговой травмы женщина скончалась. Преступник запер тело в доме и скрылся с места происшествия вместе с награбленным. Спрятаться от правосудия он решил в областном центре, однако правоохранители установили его местоположение в течение суток. Мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшей.