В Петербурге закрыли бордель со старыми темнокожими путанами

В одной из квартир в Санкт-Петербурге полицейские обнаружили бордель, где интимные услуги оказывали три иностранки, в том числе две уроженки африканского государства. Их возраст варьируется от 24 лет до 51 года, передает Flashnord.

В квартире также находился мужчина, причастный к деятельности заведения. В отношении него и трех женщин составлены протоколы. Работа борделя остановлена.