В Петербурге закрыли бордель со старыми темнокожими путанами

Скандал на "Минуте славы" Страсти вокруг Шурыгиной Дом-2 Особое мнение Здоровье

Самое читаемое

Сергей Соседов: Половина нашего шоу-бизнеса – геи
Кончаловский сообщил о потере Маши
Шурыгина сделала неожиданное заявление
Валерий Леонтьев отказался возвращаться в Россию
На "Первом" полетели головы после скандала с Литвиновой
партнеры
Суббота 11 марта
Лента новостей
17:41
Имя убийцы Моторолы раскрыл киевский диверсант
16:51
В Москве налетчик с револьвером грабил офисы микрозаймов
16:35
Том Хэнкс купил УАЗик "Буханку" для путешествий
16:14
В Москве спасли провалившегося под лед рыбака
15:10
За пострадавшими в ДТП на МКАД прилетел вертолет (видео)
14:54
Шарапова изменилась до неузнаваемости
14:35
Госдума изучит законопроект о реновации жилфонда столицы
14:31
Больной Билан лишился волос
14:20
В Канаде полицейские застрелили россиянина
14:03
Мария Захарова показала свою маму
13:44
Садальский: Довлатова беременна от меня
13:04
Что Ванга предсказала России на ближайшие годы
13:03
Женщина отрезала детородный орган мужу "за ненадобностью"
12:32
Москвича убили на пороге квартиры
12:18
Виторгана удивил брак сына с Собчак
12:15
Эрдоган взбунтовался против Крыма
11:47
Под Москвой юнец зарезал кухонным ножом 22-летнего приятеля
11:33
В Подмосковье водитель "Москвича" задавил собутыльника
11:17
Омаров объявил охоту на оскорбившего Бородину Кушанашвили
10:49
На западе Москвы ранили ножом гражданку Китая
10:31
Американцы разболтали тайну смерти Виталия Чуркина
10:08
Вооруженные вилкой грабители отобрали у москвича телефон
21:54
К бывшему директору школы №57 в Москве прошли с обысками
21:46
США замалчивают причину смерти Чуркина
21:33
Медведев назначил замминистра спорта
21:11
Ученые разгадали тайну долголетия
21:09
Порошенко испугался внимания Трампа к Путину
20:47
В Москве полицейские устроили погоню со стрельбой
20:44
В США умер известный писатель
20:30
Критик Лоза добрался до изнасилованной Шурыгиной
20:24
Трамп начал брать уроки по общению с Путиным
20:02
Как снимали фильм "Гараж"
19:53
Секреты программы "Пусть говорят"
19:52
У беглянки Максаковой хотят отобрать миллионы
19:33
Назван самый безопасный вид транспорта
19:28
Под Петербургом девушку задавил поезд
18:53
Что Эрдогану нужно от "дорогого друга" Путина
18:47
У невесты звезды КВН обнаружили рак на последней стадии
18:41
Медведев забанил Навального
18:33
Москвич в салоне связи обезвредил грабителя и скрылся
18:15
На западе Москвы случился обвал грунта
18:11
Женщина пришла в сознание после семи лет комы
17:55
Россия лишила топлива строптивую Украину
17:39
На севере Москвы похитили ребенка
17:30
Нелепого Лукашенко отчитали за скандал с любовницами
17:29
В чем секрет кошерного питания
17:24
Падение вертолета с россиянами в Стамбуле попало на видео
17:22
Поклонник сделал Захаровой необычный подарок (видео)
17:20
Рудковская подняла руку на мужа
17:13
Изнасилование Шурыгиной признали 20 экспертиз
16:49
Россиянки отказываются от замужества
16:47
Значение имени Кирилл
16:45
Березуцкий отказался играть за сборную
16:32
На юго-западе Москвы трое детей провалились под лед
16:28
Володин предложил Мельникову взять под контроль исполнение постановлений Госдумы
16:22
Мариинка "убила" Максакову
16:21
Дети-непоседы сорвали прямой эфир "Би-би-си" (видео)
16:20
Что с собой делала Кристен Стюарт
16:19
Президент Чехии признал себя "агентом Путина"
16:16
"Особенные" дети Маргариты Суханкиной
15:52
Девочку унесло ветром при попытке попасть домой (видео)
15:31
"ЕР" возьмет на контроль оптимизацию школ
15:26
Муж высказался о расставании с Викой Дайнеко
15:24
Почему вредно быть постоянно счастливым
15:23
Шокирующие откровения отца Шурыгиной
15:19
Участники "Голоса" отвернулись от Димы Билана
15:18
Куратор "группы смерти" попыталась свести счеты с жизнью
15:09
В Москве двое мужчин изнасиловали школьницу
14:59
Какие лекарства вызывают импотенцию
14:54
Как живет парализованная дочь Баталова
14:35
Клинтон поразила своими блинами
14:23
Мифы и разоблачения: какие тайны скрывают черные дыры
14:23
Госдума избавилась от неконституционных инициатив
14:18
ОСАГО хотят отменить
14:09
Что посмотреть с подростком на выходных
14:05
Техдиректору "Тодеса" дали строк за пьяную стрельбу в центре Москвы
13:59
В Госдуме делают ставку на профессионалов
13:55
На что идут участники "Минуты славы" и "Пусть говорят"
13:30
Воры раскидали пятитысячные купюры при побеге (видео)
13:29
Назван идеальный месяц для зачатия
13:29
Мажорке Багдасарян вынесли приговор
13:16
Дайнеко рассказала о разрыве с мужем
13:01
Лолите трудно петь после пластической операции
12:43
В Стамбуле разбился вертолет с россиянами
12:42
За что Мутко попросили из ФИФА
12:36
Телеведущий съел человеческий мозг во время передачи
12:33
Упавшая между вагонов пассажирка метро переломала ребра
12:30
Мара Багдасарян избежит тюрьмы за поддельные документы
12:30
Иосиф Кобзон едет в Донбасс
12:27
Голубкина о зависти и исступлении Гурченко
12:15
Мировые лидеры индустрии моды проведут мастер-классы в Москве
12:10
Почему талантливые артисты не находят признания
12:02
Чемпион мира погиб во время тренировки
11:58
Ученые: Писательница Джейн Остин отравилась мышьяком
11:54
Адвокат загорелся на слушании дела о поджоге
11:49
Реабилитированный активист Дадин напросился на арест
11:42
Анастасию Волочкову спасли от пожара в бане
11:36
Сердюкова хотят видеть в руководстве компании "КамАЗ"
11:33
Главные события Москвы с 10 по 16 марта 2017 года
11:30
Шурыгина сцепилась со своей соперницей
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Пьеха о скандале на "Минуте славы"
Мать Семенова раскрыла подробности изнасилования Шурыгиной
Шокирующие откровения отца Шурыгиной
Диана Шурыгина сорвала эфир
Ольгу Бузову госпитализировали с осложнениями
Секреты программы "Пусть говорят"
Регионы

В Петербурге закрыли бордель со старыми темнокожими путанами

прочитано 1381 раз

В одной из квартир в Санкт-Петербурге полицейские обнаружили бордель, где интимные услуги оказывали три иностранки, в том числе две уроженки африканского государства. Их возраст варьируется от 24 лет до 51 года, передает Flashnord.

В квартире также находился мужчина, причастный к деятельности заведения. В отношении него и трех женщин составлены протоколы. Работа борделя остановлена.

9 марта 2017, 13:22

комментарии

Политика

США замалчивают причину смерти Чуркина
Порошенко испугался внимания Трампа к Путину
Нелепого Лукашенко отчитали за скандал с любовницами
Что Эрдогану нужно от "дорогого друга" Путина

Шоу-бизнес

Больной Билан лишился волос
Садальский: Довлатова беременна от меня
Виторгана удивил брак сына с Собчак
Ольгу Бузову госпитализировали с осложнениями

Проишествия

Падение вертолета с россиянами в Стамбуле попало на видео
Адвокат загорелся на слушании дела о поджоге
Российская модель пропала за границей
Глава российского банка попался на миллиардной афере

Lifestyle

Как снимали фильм "Гараж"
В чем секрет кошерного питания
Мариинка "убила" Максакову
Как живет парализованная дочь Баталова
Шоу-бизнес

Садальский: Довлатова беременна от меня

Актер сделал неожиданное признание
Шоу-бизнес

Шарапова изменилась до неузнаваемости

55-летняя звезда телевидения сильно похорошела
Общество

Мария Захарова показала свою маму

Снимок был сделан на работе Захаровой-старшей
Шоу-бизнес

Больной Билан лишился волос

Певец напугал поклонников странным фото

Гороскоп

Больному Диме Билану дали год
Астрологический прогноз с 6 по 12 марта 2017 года
Как выбрать лучшую жену по гороскопу
Как Крыса помогла Тимошенко

Фоторепортажи

Что с собой делала Кристен Стюарт
Барби сделала из людей кукол
Навка и Собчак похвастались подарками на 8 Марта
Валентин Юдашкин изуродовал Валерию

Спорт

Чемпион мира погиб во время тренировки
За что Мутко попросили из ФИФА
"Ростов" Бердыева устоял перед "Манчестер Юнайтед"
Американец унизил Малкина в драке (видео)

Регионы

Чудо-девочка рискнула жизнью ради дедушки
Дети разрисовали и выбросили с балкона 60 тысяч рублей
Названы самые грязные регионы России
Юные вандалы в Костроме затоптали звезду Вечного огня (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru