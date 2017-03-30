В Нижнем Тагиле таксист случайно похитил ребенка

Региональное управление Следственного комитета России проводит доследственную проверку по курьезному случаю, произошедшему в Нижнем Тагиле. Как удалось выяснить правоохранителям, женщина вызвала такси, чтобы уехать из гостей с двумя малолетними детьми. Водитель же отказался выполнять заказ, поскольку его машина не была оборудована детскими креслами.
Однако женщина вместе с детьми уже села в машину. Из салона она позвонила родственникам, чтобы они вышли и помогли переубедить таксиста. В ходе конфликта сама женщина и один ребенок из машины вышли. "Увидев это, таксист решил, что в салоне больше никого нет и, во избежание дальнейшего развития конфликта, уехал от агрессивно настроенных граждан", – цитирует Lenta.ru сообщение Следственного управления Следственного комитета по Свердловской области.
Через некоторое время водитель обнаружил, что у него на заднем сидении находится малолетний ребенок. Его он отвез в полицию, а уже правоохранители передали мальчика матери.
Страшный обряд психически нездоровый служитель провел в пакистанской провинции Пенджаб
Поклонники таланта певицы уверены, что своему сногсшибательному виду на фото она обязана ретуши
Новой спутницей легендарного спортсмена стала австралийская красавица Холли Янг
Показать свои акробатические таланты спортсмену удалось на матче чемпионата Мексики