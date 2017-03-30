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Регионы

В Нижнем Тагиле таксист случайно похитил ребенка

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Региональное управление Следственного комитета России проводит доследственную проверку по курьезному случаю, произошедшему в Нижнем Тагиле. Как удалось выяснить правоохранителям, женщина вызвала такси, чтобы уехать из гостей с двумя малолетними детьми. Водитель же отказался выполнять заказ, поскольку его машина не была оборудована детскими креслами.

Однако женщина вместе с детьми уже села в машину. Из салона она позвонила родственникам, чтобы они вышли и помогли переубедить таксиста. В ходе конфликта сама женщина и один ребенок из машины вышли. "Увидев это, таксист решил, что в салоне больше никого нет и, во избежание дальнейшего развития конфликта, уехал от агрессивно настроенных граждан", – цитирует Lenta.ru сообщение Следственного управления Следственного комитета по Свердловской области.

Через некоторое время водитель обнаружил, что у него на заднем сидении находится малолетний ребенок. Его он отвез в полицию, а уже правоохранители передали мальчика матери.

30 марта 2017, 14:43

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