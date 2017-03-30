Список пострадавших в ДТП с пожарной машиной у Домодедово

Журналистам стали известны личности и диагнозы шести пострадавших пешеходов, которые были госпитализированы после страшного ДТП с пожарной машиной. Список опубликовал портал Life.ru.

Лидия Кобякова, перелом ноги. Елена Адрианова, перелом кисти. Любовь Зеркалина, перелом бедра. Эссед Читаева, закрытая черепно-мозговая травма. Арат Артишенко, травма бедра. Андрей Язовуев, перелом позвоночника.

Отметим, по предварительным данным, пожарная машина сбила восьмерых человек. Один из них погиб на месте.