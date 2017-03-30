Список пострадавших в ДТП с пожарной машиной у Домодедово

Журналистам стали известны личности и диагнозы шести пострадавших пешеходов, которые были госпитализированы после страшного ДТП с пожарной машиной. Список опубликовал портал Life.ru.
Отметим, по предварительным данным, пожарная машина сбила восьмерых человек. Один из них погиб на месте.
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