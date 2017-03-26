В Башкирии лоб в лоб столкнулись два поезда

В Башкирии в городе Учалы на территории Учалинского горно-обогатительного комбината лоб в лоб столкнулись два поезда. По предварительным данным, в результате происшествия погибли три человека, еще один получил ранения.

Угрозы населенному пункту нет. "На месте работают 27 человек и три единицы техники", – сообщили РИА Новости в экстренных службах республики.