В Башкирии лоб в лоб столкнулись два поезда

В Башкирии в городе Учалы на территории Учалинского горно-обогатительного комбината лоб в лоб столкнулись два поезда. По предварительным данным, в результате происшествия погибли три человека, еще один получил ранения.
Угрозы населенному пункту нет. "На месте работают 27 человек и три единицы техники", – сообщили РИА Новости в экстренных службах республики.
Преступление произошло на глазах у двух свидетелей
Как оперная дива пропиарилась на личной трагедии
Певец IVAN предположил, с чем связано нынешнее состояние музыканта
Сестра умершей певицы скучает по племяннику