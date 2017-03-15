Врачи оставили без помощи умирающую из-за плохой дороги

В Псковской области пожилая женщина скончалась, не дождавшись медиков. Когда пенсионерке стало плохо, соседи позвонили в скорую помощь, на вызов была отправлена бригада. Однако машина с медиками не смогла проехать по разбитой дороге и вернулась на станцию, передает FlashNord.

По данному факту проводится проверка. Уже установлено, что фельдшер выездной бригады не предпринял действий, которых требует инструкция. В частности, он не сообщил о случившемся в администрацию больницы.