Юная гандболистка во время матча прыгнула на голову сопернице (видео)
Девушка не только умышленно ударила упавшую на паркет гандболистку, но и попрыгала у нее на голове. Этот момент зрители сняли на видео, передает Lenta.ru
Пустохина после удара долго не могла подняться, девушке потребовалась помощь медиков. Котолуп была удалена с паркета арбитром, который показал гандболистке из Ростова-на-Дону красную карточку.
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