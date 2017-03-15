Юная гандболистка во время матча прыгнула на голову сопернице (видео)

Гандболистка сборной Ростовской области Кристина Котолуп наступила на голову сопернице из команды Москвы Александре Пустохиной. Инцидент произошел во время матча финального турнира первенства России по гандболу среди спортсменок 2001 года рождения.

Девушка не только умышленно ударила упавшую на паркет гандболистку, но и попрыгала у нее на голове. Этот момент зрители сняли на видео, передает Lenta.ru

Пустохина после удара долго не могла подняться, девушке потребовалась помощь медиков. Котолуп была удалена с паркета арбитром, который показал гандболистке из Ростова-на-Дону красную карточку.