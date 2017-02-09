Пенсионерка замерзла насмерть у больницы под Москвой

Пожилая пациентка клинической больницы №1 в подмосковном Щелково умерла от переохлаждения. Она вышла из медицинского учреждения ночью, но врачи заметили пропажу только на следующее утро.

По версии медиков, пенсионерка по неизвестным причинам незаметно покинула здание больницы и упала на улице. Ее тело было найдено в 15-20 метрах от медицинского учреждения, сообщает РЕН ТВ.

Однако родственники умершей не согласны с позицией врачей. Дочь женщины считает, что медики попросту оставили ее мать без присмотра. Сейчас она выясняет причины, по которым пациентка решила покинуть больницу, сообщает URA.Ru.

Охранник медучреждения заявил, что пенсионерка покинула больницу через запасной выход. При этом заведующая отделением отметила, что все задние двери были закрыты.

Женщина также рассказала, что в этом же медучреждении несколько лет назад умер ее отец. Персонал больницы долгое время отказывался принимать мужчину с инфарктом. В результате врачи успели только взять у больного анализы.

"В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, а также причины смерти женщины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Кроме того, в ходе доследственной проверки будет дана юридическая оценка действиям врачей по правильности оказания медицинской помощи", – сообщает пресс-служба подмосковного отделения Следственного комитета России.

Напомним, что житель Якутии в 40-градусный мороз скончался на пороге дома-интерната. Мужчина стоял у дверей здания на протяжении шести часов, однако его так никто и не впустил.