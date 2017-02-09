В Подмосковье жертвами крупного ДТП стали три человека

В Московской области на 105-м километре Минского шоссе произошло ДТП с участием четырех автомобилей. По данным правоохранителей, Mitsubishi выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя иномарками. В результате инцидента погибли водитель Mitsubishi, а также водитель и пассажир из другой машины, передает сетевое издание "М24".