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Прикурившей от церковной свечи девушке грозит тюрьма

Фото: GLOBAL LOOK press/Ben Weller
Жительнице Белгорода, прикурившей от свечи в храме, грозит тюремный срок до одного года. Против нее возбуждено уголовное дело по факту оскорбления чувств верующих.
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Следственным комитетом по Белгородской области возбуждено уголовное дело в отношении 21-летней жительницы областного центра. Девушка обвиняется по статье "Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих".

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Наказание по ней может составить от 300 тысяч рублей до тюремного срока длиной в год. В мае 2016 года подозреваемая разместила на своей странице в одной из соцсетей фотографии, на которых изображено, как она прикуривает сигарету от свечей в храме, сообщает Следственный комитет по Белгородской области.

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается. 

Напомним, что статья об оскорблении чувств верующих появилась в законодательстве после инцидента в Храме Христа Спасителя 21 февраля 2012 года. В тот день участницы группы Pussy Riot устроили в храме панк-молебен.

Отметим, что недавнюю акцию противников передачи Исаакиевского собора в Петербурге Русской православной церкви, во время которой они пришли в музей с протестным плакатом, местные депутаты также сочли поводом для уголовного преследования. По этому инциденту они написали несколько заявлений в правоохранительные органы.

Автор: Людмила Фоканова3 февраля 2017, 18:55

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