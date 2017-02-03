В Хабаровске собака убила пятилетнюю девочку

В селе Красносельское Хабаровского края собака во время игры укусила пятилетнюю девочку, повредив сонную артерию, передает Life.ru. Малышка скончалась по пути в больницу. В ходе осмотра тела специалисты обнаружили на руке и ноге следы незначительных укусов. Региональное управление Следственного комитета устанавливает все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.