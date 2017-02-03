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В России пройдет масштабное военное шоу

Михаил Барышев. Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС
Сегодня в пресс-центре информационного агентства ТАСС в Москве состоялась пресс-конференция, посвященная грядущим III зимним Всемирным военным играм, которые пройдут в конце февраля в Сочи. Выступившие на мероприятии спикеры подробно рассказали о самих соревнованиях и их участниках, а также о ходе подготовки к мероприятию.
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В пресс-конференции приняли участие глава Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА) Михаил Барышев, первый заместитель начальника клуба, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина и замначальника ЦСКА по работе с личным составом, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова. Кроме того, в мероприятии участвовали начальник команды клуба по конькобежному спорту, заслуженный тренер России Юрий Муратов, а также тренер ЦСКА по зимним видам спорта Николай Панкратов.

Как отметили спикеры пресс-конференции, III зимние Всемирные военные игры в Сочи станут настоящим спортивным праздником. По словам Михаила Барышева, Россия с особой тщательностью готовится к предстоящему мероприятию. При этом он отметил, что Координационный комитет Международного совета военного спорта отметил высочайший уровень подготовки к играм, а также оценил качество спортивной инфраструктуры в городе. "У нас практически все готово, завершается аккредитация спортсменов, это будет весь цвет мирового спорта. Игры в этом году станут настоящим ярким праздником для нашей страны", – заявил он. Барышев добавил, что Россия подходит к подготовке игр со всей ответственностью и готовится сделать "по-настоящему запоминающееся мероприятие".


Кроме того, глава ЦСКА рассказал про мероприятия по подготовке волонтерского корпуса для грядущих спортивных соревнований. "Уже практически все готово, подготовлен волонтерский корпус, завершается процесс аккредитации спортсменов. Уверен, что Игры будут настоящим спортивным праздником, которым смогут насладится все любители спорта как из нашей страны, так и из-за рубежа", – сказал он. В то же время Барышев выразил надежду, что Россия займет по итогам игр первое место в общем медальном зачете. "Уверен и надеюсь, что родные стены помогут нам занять первое место в общекомандном зачете", – заявил глава ЦСКА. При этом он признался журналистам, что у нашей команды есть медальный план. "Но озвучивать, чтобы не сглазить, не буду", – добавил Барышев.

Помимо прочего, глава ЦСКА озвучил приятную новость для болельщиков российской команды и всех любителей спорта. По его словам, вход на игры будет совершенно бесплатным. "Любой желающий может абсолютно беспрепятственно посетить игры. Кто не сможет прийти к нам, сможет смотреть за трансляциями на "Матч ТВ", которые будут практически все в прямом эфире", – подчеркнул Барышев.

О процессе подготовки к военным играм рассказала и двукратная олимпийская чемпионка, подполковник Светлана Хоркина. По ее словам, для того, чтобы максимально приблизить грядущие мероприятия к классическим олимпийским играм, организационный комитет мероприятия решил провести эстафету огня. "Одновременно в четырех спортивных округах состоится зажжение огня. Объединение огня пройдет на праздновании Дня защитника Отечества в Кремлевском Дворце. После этого огонь отправится в Сочи", – рассказала она. Первый замначальника ЦСКА уточнила, что в факельной эстафете будут принимать участие более 20 спортсменов.


При этом Хоркина выразила уверенность, что российская команда сможет достичь наилучших результатов на предстоящих соревнованиях.  "Спортсмены говорят, что дома и стены помогают. Я надеюсь, что стены победоносного Сочи-2014 помогут моим коллегам, военным-спортсменам помогут побеждать", – сказала она. В то же время спортсменка отметила, что игры должны объединять людей, а не разъединять. "Надеюсь, что на Всемирных военных играх все объединятся вновь и это будет исходить от нас, от военных" , – сказал первый замначальника ЦСКА.

В свою очередь, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, подполковник Светлана Ишмуратова высоко оценила качественный состав российской сборной, отметив, что в ней присутствуют очень сильные и выносливые спортсмены. "Радует то, что программа соревнований включает мой любимый биатлон, лыжные гонки, спортивное ориентирование на лыжах, ски-альпинизм, шорт-трек. Шорт-трек – в самом сильном составе", – сказала она. Замначальника ЦСКА по работе с личным составом выразила уверенность, что игры пройдут на самом высоком уровне. "У нас самая гостеприимная, самая дружная, самая приветливая страны, мы не ударим в грязь лицом", – заверила собравшихся журналистов Ишмуратова.

Светлана Ишмуратова. Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Россия получала право проведения III зимних Всемирных военных игр на 70-й Генассамблее Международного совета военного спорта CISM, состоявшейся в мае 2015 года в Кувейте. Ожидается, что на мероприятиях будут присутствовать более тысячи военных спортсменов из 20 стран мира. Всего будет разыграно 44 комплекта наград. Церемония открытия игр состоится 24 февраля 2017 года на базе многофункциональной арены "Ледяной куб".

Автор: Иван Поляков3 февраля 2017, 19:27

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