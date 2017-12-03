В Крыму бывший сотрудник ГАИ сбил семерых детей

В Красноперекопском районе Крыма водитель легкового автомобиля сбил семерых детей. По словам очевидцев, виновник аварии сознательно пошел на таран.
Пострадавшие попали в больницу. Водителем оказался бывший сотрудник ГАИ, который неоднократной садился за руль в нетрезвом виде, сообщила местная чиновница в беседе с РИА Новости. По факту случившегося проводится проверка.
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