В Крыму бывший сотрудник ГАИ сбил семерых детей

В Красноперекопском районе Крыма водитель легкового автомобиля сбил семерых детей. По словам очевидцев, виновник аварии сознательно пошел на таран.

Пострадавшие попали в больницу. Водителем оказался бывший сотрудник ГАИ, который неоднократной садился за руль в нетрезвом виде, сообщила местная чиновница в беседе с РИА Новости. По факту случившегося проводится проверка.