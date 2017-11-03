Убийца извинился за жестокую расправу над красавицей-помощницей мэра

Подозреваемый в убийстве помощницы мэра Электростали Дарьи Туркиной гражданин Киргизии извинился перед ее родными. Он признался, что взялся за нож в приступе ярости.

Мужчина уверяет, что не хотел убивать Дарью. По его словам, между ним и девушкой произошла ссора по поводу ремонта, который он делал в ее доме, передает "Регион онлайн".

Между тем, по информации регионального управления Следственного комитета по Московской области, гастарбайтер был пьян. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте ведомства. Там же говорится, что следователи продолжают собирать доказательства вины мужчины. Суд, состоявшийся 3 ноября, должен был выбрать меру пресечения обвиняемому по статье "Убийство". Его решили оставить под стражей до 30 декабря.

В тот же день прошли похороны Дарьи Туркиной. Ее похоронили на кладбище Ногинска. Об этом "Газете.ru" рассказал один из близких 29-летней девушки Сергей. "Дарья теперь покоится на Старом Ногинском кладбище", – сказал он.

Друзья девушки поделились с журналистами издания воспоминаниями о погибшей. Все они говорят, что Дарья была хорошим человеком. "Это был очень добрый и открытый человек. Даша была креативная, с пониманием сути. Она занималась социальными проектами и городскими. Очень хороший человечек. Очень жаль, что ее больше нет…" – рассказала коллега Ирина Трубкина.

В администрации Электростали отметили, что помощница их мэра была "активной, умной, доброй, красивой, жизнерадостной, отзывчивой, дружелюбной". По их словам, деятельность Дарьи была отмечена множеством наград, грамот и благодарственных писем.

Как писали Dni.Ru, трагедия произошла в Ногинске 31 октября. Дарья Туркина занимала должности консультанта Общественной палаты Подмосковья и советника главы администрации города Электросталь.