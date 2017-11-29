В жуткой аварии в Екатеринбурге погибли люди

В районе дома 101 на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге столкнулись два автомобиля. По предварительным данным, один из участников дорожного движения проигнорировал требование уступить дорогу и протаранил второй автомобиль, следующий прямо, передает URA.Ru. Пассажир второго автомобиля скончался на месте, водитель умер в больнице. Обстоятельства жуткой аварии устанавливаются.
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