В жуткой аварии в Екатеринбурге погибли люди

В районе дома 101 на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге столкнулись два автомобиля. По предварительным данным, один из участников дорожного движения проигнорировал требование уступить дорогу и протаранил второй автомобиль, следующий прямо, передает URA.Ru. Пассажир второго автомобиля скончался на месте, водитель умер в больнице. Обстоятельства жуткой аварии устанавливаются.

