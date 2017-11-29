На Урале массового гибнут голуби

Жителей города Надыма Ямало-Ненецкого автономного округа насторожила массовая гибель голубей. Птиц находят во дворах и на дорогах – некоторые еще бьются в судорогах, передает Ura.ru.

Причины происходящего не известны. Интернет-пользователи предположили, что речь идет об умышленном отравлении пернатых. В городской ветеринарной станции отметили, что жалоб пока не получали.