Мошенница полтора года прятала труп матери ради пенсии

Жительница поселка Талая Магаданской области полтора года скрывала в квартире труп своей матери. Все это время она получала за родительницу пенсию по доверенности.

Труп пожилой женщины нашли в октябре, когда делали проводили ремонтные работы. Выяснилось, что пенсионерка умерла еще в марте 2016 года, а ее дочь из корыстных целей решила об этом не сообщать.

По данным следствия, она присвоила 467 тысяч рублей из регионального Пенсионного фонда. В отношении жительницы Магаданской области завели уголовное дело о мошенничестве в крупном размере, сообщает сайт регионального управления Следственного комитета.

К сожалению, подобные случаи происходят в России систематически. Так, летом прошлого года полиция возбудила дело о мошенничестве в отношении жительницы Липецка, получавшей пенсию за умершего деда в течение 22 лет. Женщина нанесла государству ущерб на сумму 2,5 миллиона рублей.

Недавно резонансная история, связанная с пенсионными начислениями, произошла и в Аргентине. Там 23-летний студент Маурисио женился на своей 91-летней двоюродной бабушке Иоланде. После смерти пожилой женщины молодой вдовец начал борьбу за ее пенсию.

Однако социальные службы отклонили его заявление, сообщив, что ничего не знают о браке. В ответ на это студент пригрозил подать жалобу в Высший суд и добиться того, чтобы ему начисляли деньги Иоланды.