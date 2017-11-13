Россиянка заморила голодом сына ради пособия

Жительница Магаданской области предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве и нанесении вреда здоровью малолетнего. Злоумышленница специально морила ребенка голодом, чтобы получать пособие.

По версии регионального управления Следственного комитета по Магаданской области, женщина в 2008 году усыновила ребенка сироту. Она держала пасынка в полуголодном состоянии и заставляла принимать лекарства, которые сильно подрывали здоровье несовершеннолетнего.

В итоге, через два года злоумышленнице удалось развить у когда-то здорового ребенка симптоматику заболеваний желудка. Обманув таким образом врачей, 25 октября 2010 года она добилась признания сына инвалидом. Чтобы не потерять социальные выплаты и пособия, женщина на протяжении семи лет поддерживала тяжелое состояние мальчика, не давая его организму восстанавливаться. За это время она смогла обманом получить у государства больше полутора миллионов рублей.

"В результате у ребенка развилось заболевание, связанное с крайним истощением, поскольку предоставляемое опекуном питание было достаточным только для удовлетворения самых минимальных потребностей организма, необходимых для поддержания жизнедеятельности. Этими действиями здоровью малолетнего причинен тяжкий вред, опасный для его жизни", – написано на сайте Следственного комитета.

Сейчас мальчика изъяли из жестокой семьи и отдали на попечение другой женщине, которая, по заявлениям пресс-службы ведомства, занимается восстановлением его физического и психологического здоровья. Сейчас состояние ребенка начинает восстанавливаться. Первая приемная мать мальчика сейчас ждет суда в следственном изоляторе.

Кроме того, Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело по статье "Халатность". Сотрудники ведомства собираются проверить, на каком основании органы опеки приняли решение о передаче ребенка в руки женщины, и почему последующие проверки условий воспитания не выявили истинной причины болезни некогда здорового ребенка.