Свидетели цинично снимали пожар вместо звонка спасателям
Свидетели хладнокровно наблюдали густой дым и пламя из окна квартиры на третьем этаже четырехэтажного дома. Они разместили в Сети кадры пожара и только потом сообщили о нем в пожарную часть.
"Несмотря на оперативное реагирование сил и средств служб города, подобных последствий данной трагедии можно было бы избежать при своевременном сообщении о пожаре очевидцами", – отмечается на официальном сайте ГУ МЧС России по Чукотскому АО. "Озабоченность вызывает факт того, что первые сообщения с фото– и видеофиксацией распространялись в социальных сетях раньше, чем информация поступила на пункт связи пожарной части", – добавили в ведомстве.
В результате пожара получили отравление угарным газом, травмы и ожоги различной степени семь человек, среди которых четверо детей в возрасте от четырех до 14 лет. В МЧС считают, что подобные последствия можно было предотвратить, если бы свидетели ЧП своевременно проинформировали спасателей о возгорании.
Первой версией произошедшего стало то, что пожар якобы возник в результате брошенной в окно дома бутылки с зажигательной смесью. Однако в МЧС ее опровергли. Истинная причина возгорания и размер причиненного ущерба устанавливаются.
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