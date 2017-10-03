Под Хабаровском мужчину зарезали из-за бутылки водки

В поселке Новое Устье Охотского района Хабаровской области произошло убийство, передает РИА ФАН. Между 32-летним мужчиной и сожителем его матери разгорелся конфликт. Он обвинил "отчима", что тот спрятал бутылку водки, после чего нанес ему ножевое ранение, которое привело к смерти. Обвиняемый в ходе следственных мероприятий признал свою вину. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

