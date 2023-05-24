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Среда 24 мая

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В 19 ЖК столицы есть жилье дороже 1 млрд

В 19 ЖК столицы есть жилье дороже 1 млрд
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В трех новостройках ценник выше 3 млрд рублей.

В 19 новостройках Москвы продаются лоты стоимостью более 1 млрд рублей. Это максимальный объем предложения в открытой реализации за всю историю наблюдения. Для сравнения, два-три года назад в продаже было от двух до шести проектов.

Столичные застройщики не случайно нарастили активность в дорогом сегменте. На рынке появились богатые покупатели, у которых из-за санкций больше нет возможности покупать престижное жилье за границей.

Всего в продаже находится около полусотни таких квартир и апартаментов. В трех новостройках стоимость лотов превышает 3 млрд рублей, в пяти комплексах – 2 млрд рублей.

Большая часть проектов – 19 – находится внутри Садового кольца: в районе "Золотой мили" и в пресненском районе. За пределами центра лоты дороже миллиарда рублей представлены лишь в Раменках.

Самые дорогие столичные квартиры представлены в проекте Le Dome от группы "ЛСР" в Хамовниках. Восьмиэтажный особняк возводится в уникальной локации – рядом с храмом Христа Спасителя. Максимальные цены достигают 6,89 млрд рублей за лот 811 кв. м. Данная сумма сопоставима или даже превышает годовой доход всех жителей Тамбова или Пскова.

24 мая 2023, 04:11
Urban Awards✓ Надежный источник

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