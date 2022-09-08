Ивестиции в недвижимость: как сберечь свои деньги

С ухудшением экономической ситуации в мире вопрос об инвестициях стал еще более актуальным.

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Сегодня по всему миру наблюдается нестабильность в экономической сфере. Все чаще аналитики отмечают падение курса евро. Он уже стал примерно равен доллару, однако ситуация для валюты Евросоюза может ухудшиться.

В сложившихся условиях эксперты не рекомендуют россиян держать вклады валюте, особенно в банках недружественных государств. Со странами-союзниками ситуация иная: рисков там намного меньше, однако и инструментов для инвестиций недостаточно.

Кроме того, при высокой инфляции хранить деньги "под подушкой" вовсе невыгодно. Специалисты призывают граждан инвестировать свои средства, например, в акции и фондовые паи. Главное, чтобы потенциальная доходность была сопоставима с уровнем рисков.

Сберечь свои деньги россияне могут и при инвестициях в недвижимость. Например, при покупке дома или квартиры в ипотеку. Особенно это выгодно как раз при высокой инфляции, когда каждый следующий платеж становится "дешевле" предыдущего.

По данным RT, первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал назвал инвестиции в недвижимость эффективным средством сбережения денежных средств. Он рекомендовал брать кредит на жилье, если у граждан есть средства для первоначального взноса.

Эксперт подчеркнул. что сегодня банки России готовы предоставить заемщикам широкий спектр условий. Граждане могут подобрать для себя наиболее выгодные варианты ипотеки. А если кредитную квартиру сдавать в аренду, то можно покрыть часть платежей.