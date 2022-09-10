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Проверка счетчиков: как отличить коммунальщиков от мошенников

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Проверка счетчиков: как отличить коммунальщиков от мошенников

Как правило, коммунальные службы проверяют в квартире только газовые счетчики.
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Сегодня редко можно встретить на пороге квартиры сотрудников коммунальных служб или управляющей компании. В цифровую эпоху большинство процедур делается в электронном виде. Однако иногда может нагрянуть проверка. Как реагировать на непрошенных гостей, объяснили в столичном комплексе городского хозяйства.

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Прежде всего, нужно понимать, что необходимость в срочной проверке, действительно, может возникнуть. Чаще всего коммунальщики обращают внимание на состояние инженерных конструкций, ведь только профессиональным взглядом можно оценить, нет ли рисков аварии в системах водо– и газоснабжения.

Меж тем, даже о внеочередных проверках коммунальные службы обязаны сообщать, используя доступные каналы связи. Как минимум, это нужно, чтобы дверь в квартиру было кому открыть.

Что вообще имеют право проверять коммунальные службы? Как правило, речь идет только о счетчиках газа. Счетчики электричества обычно установлены в подъездах, поэтому доступ в квартиру не нужен. Что касается счетчиков воды, то у них есть сроки проверки, определенных в технической документации. Собственник сам может выбрать удобное время.

Соответственно, если к вам просятся с проверкой счетчиков воды или электроэнергии, то такого сотрудника можно не пускать домой. О ЧП следует сообщить в компетентные органы. Газовые счетчики обычно проверят раз в год.

Не стоит забывать, что плановые коммунальные проверки бесплатны. Если вам навязывают дополнительные услуги или пытаются продать новое оборудование, значит вы имеете дело с мошенниками. Не впускайте их в квартиру! Кстати, даже настоящего сотрудника коммунальных служб или УК можно не впустить в дом, но в этом случае лучше согласовать новое время проверки.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 10 сентября 2022, 02:08 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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