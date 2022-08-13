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47% "вторички" куплено в ипотеку

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47% "вторички" куплено в ипотеку

Доля ипотечных сделок будет расти.
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В июле на рынке вторичного жилья Москвы увеличилась активность ипотечных заемщиков. С привлечением ипотеки было приобретено порядка 47% квартир, и в ближайшие месяцы спрос на кредиты будет еще больше.

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Рост ипотечных сделок объясняется снижением ключевой ставки и, соответственно, ставок по кредитам. Кроме того, многие покупатели в марте оформили краткосрочные вклады под высокие проценты, и сейчас срок их действия закончился.

Средняя стоимость вторичной квартиры, покупаемой в ипотеку, составила 11,7 млн рублей. Самая дорогая квартира была приобретена за 33 млн рублей.

Средний размер кредита в июле – 6,3 млн рублей, размер первого платежа по ипотеке – 5,3 млн рублей.

С начала года столичная «вторичка» подорожала почти на 5%. Средняя цена кв. м к концу первого полугодия зафиксирована на уровне 310 тыс. рублей, цена квартиры – 16,9 млн рублей.

Автор: 13 августа 2022, 02:23 Источник: Миэль ✓ Надежный источник

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