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Если нет денег: как погасить задолженность по ипотеке

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Если нет денег: как погасить задолженность по ипотеке

Риелтор Константин Барсуков дал совет тем, кому не хватает денег для внесения ежемесячного платежа по ипотеке.
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Порой случается непредвиденное, и денежные средства тратятся на решение возникших проблем. Тем, кто прибрел дом в ипотеку, становится гораздо сложнее. Может появится задолженность по ипотеке. Как быть в такой ситуации, знает далеко не каждый. Эксперт дал совет россиянам.

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По словам риелтора Константина Барсукова, при возникновении финансовых трудностей не нужно оттягивать внесение ежемесячного платежа по ипотеке. В такой ситуации необходимо обратиться в банк и попросить о реструктуризации кредита, считает эксперт.

Барсуков отметил, что исполнительный лист является крайней мерой, поэтому не стоит безответственно относиться к кредиту. Мол, если заемщик не будет общаться с организацией, предоставившей денежные средства, она будет вправе обратиться в суд. В таком случае квартира может быть продана за стоимость, ниже рыночной.

Ранее риэлтор из Екатеринбурга Анастасия Поддубная рассказывала, что делать при нехватке денег на оплату ипотеки. По словам эксперта, можно продать квартиру, купленную в кредит, однако есть несколько нюансов, которые собственникам нужно знать. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 15 мая 2022, 06:27 Источник: Слово и дело ✓ Надежный источник

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