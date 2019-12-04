Вместо исчезновения киноцентр "Соловей" станет лучше

Как рассказал журналистам член совета директоров АО "Киноцентр" Артем Чистяков, площадь кинозалов в новом здании, которое появится на месте старого "Соловья", будет в два раза больше. Часть из них и вовсе отдадут исключительно для показов детского и подросткового кино.
"Москвичей, которые выступают за строительство нового здания, несравнимо больше, чем сторонников сохранения морально и физически устаревшего комплекса", – цитирует "Росбалт" Артема Чистякова. Однако голоса тех, кто выступает за улучшение киноцентра, пожаловался он, многие российские СМИ почему-то не слышат. "Между тем параллельно в сети набирает подписи петиция от тех, кто поддерживает задуманную реконструкцию "Соловья", – обратил внимание член совета директоров АО "Киноцентр".
Он добавил, что площадь всех кинозалов составляла меньше 10% от общей площади здания и достигала порядка 1,5 тысячи квадратных метров. Новым проектом под эти цели выделено 3,5 тысячи квадратных метров. Кроме того, в новом здании продолжит работать детская киношкола и разместится детский реабилитационный центр с 25-метровым бассейном.
Как рассказывал в своем открытом письме владелец здания "Соловья" Вадим Маркин, став собственником еще в 2007 году он изначально планировал снести старую конструкцию. Он подчеркнул, что она не имеет архитектурной ценности и банально не соответствует современным требованиям безопасности.
Среди тех, кто выступил за строительство обновленного комплекса, оказалась и телеведущая, общественный деятель, основатель благотворительного фонда "Спешите делать добро!" Оксана Федорова, передает РИА Новости. Ее покорил тот факт, что часть новых площадок собственник "Соловья" планирует отдать под детские культурные и социально-реабилитационные проекты.
Не стал молчать и известный актер Оскар Кучера. На странице в "Инстаграм" он признался, что с удовольствием сводит своих четверых детей на фильмы, которые будут показывать в новых кинозалах. Певица Настасья Самбурская также поддержала обновление "Соловья" у себя в соцсети. Солидарную позицию высказали и многие другие звезды.
Стоит прислушаться и к мнению простых посетителей киноцентра "Соловей". На картах "Яндекс" и Google, в "Афише" и сервисе 2GIS, равно как и на других порталах, где пользователи могут оставлять свое мнение о качестве сервиса и удобстве существующего киноцентра, многие называют "Соловей" морально и физически устаревшим наследием советской эпохи.
"Да, старые советские кинотеатры жалко, но время не
стоит на месте. Будет лучше, если наши дети запомнят, как проводили время в
новых киноцентрах, а не рядом со старыми и закрытыми кинотеатрами", – подчеркнул Артем Чистяков. Он добавил, что люди начали привыкать к комфорту и стали ценить собственную безопасность.
Популярные темы форума
Известная ведущая спит с влиятельным банкиром?!!
Совок гнойный как рана с опарашами всё было хорошо и правильно
ВЫ БРЕЕТЕ ЯЙЦА?
Пугачёва и Невеста покойника - что общего.
Кто лучше Отмороженный или Невеста покойника?
О доброте и милосердии к старикам
Нимфомания
ВЫ ГДЕ ОДЕВАТЕСЬ ?
АВТОБУС УЛЕТЕЛ В РЕКУ ,В ЗАБАЙКАЛЬЕ.
Как это остановить?