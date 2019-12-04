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Вместо исчезновения киноцентр "Соловей" станет лучше

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Александр Авилов
Утром 4 декабря в Москве на Красной Пресне начался снос здания киноцентра "Соловей". Однако сам формат подобного культурного заведения не исчезнет. Наоборот, обновленный "Соловей" станет еще лучше.
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Как рассказал журналистам член совета директоров АО "Киноцентр" Артем Чистяков, площадь кинозалов в новом здании, которое появится на месте старого "Соловья", будет в два раза больше. Часть из них и вовсе отдадут исключительно для показов детского и подросткового кино.

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"Москвичей, которые выступают за строительство нового здания, несравнимо больше, чем сторонников сохранения морально и физически устаревшего комплекса", – цитирует "Росбалт" Артема Чистякова. Однако голоса тех, кто выступает за улучшение киноцентра, пожаловался он, многие российские СМИ почему-то не слышат. "Между тем параллельно в сети набирает подписи петиция от тех, кто поддерживает задуманную реконструкцию "Соловья", – обратил внимание член совета директоров АО "Киноцентр".

Он добавил, что площадь всех кинозалов составляла меньше 10% от общей площади здания и достигала порядка 1,5 тысячи квадратных метров. Новым проектом под эти цели выделено 3,5 тысячи квадратных метров. Кроме того, в новом здании продолжит работать детская киношкола и разместится детский реабилитационный центр с 25-метровым бассейном.

Как рассказывал в своем открытом письме владелец здания "Соловья" Вадим Маркин, став собственником еще в 2007 году он изначально планировал снести старую конструкцию. Он подчеркнул, что она не имеет архитектурной ценности и банально не соответствует современным требованиям безопасности.

Среди тех, кто выступил за строительство обновленного комплекса, оказалась и телеведущая, общественный деятель, основатель благотворительного фонда "Спешите делать добро!" Оксана Федорова, передает РИА Новости. Ее покорил тот факт, что часть новых площадок собственник "Соловья" планирует отдать под детские культурные и социально-реабилитационные проекты.

Не стал молчать и известный актер Оскар Кучера. На странице в "Инстаграм" он признался, что с удовольствием сводит своих четверых детей на фильмы, которые будут показывать в новых кинозалах. Певица Настасья Самбурская также поддержала обновление "Соловья" у себя в соцсети. Солидарную позицию высказали и многие другие звезды.

Стоит прислушаться и к мнению простых посетителей киноцентра "Соловей". На картах "Яндекс" и Google, в "Афише" и сервисе 2GIS, равно как и на других порталах, где пользователи могут оставлять свое мнение о качестве сервиса и удобстве существующего киноцентра, многие называют "Соловей" морально и физически устаревшим наследием советской эпохи.

"Да, старые советские кинотеатры жалко, но время не стоит на месте. Будет лучше, если наши дети запомнят, как проводили время в новых киноцентрах, а не рядом со старыми и закрытыми кинотеатрами", – подчеркнул Артем Чистяков. Он добавил, что люди начали привыкать к комфорту и стали ценить собственную безопасность.

Автор: 4 декабря 2019, 20:04

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