Вместо исчезновения киноцентр "Соловей" станет лучше

Утром 4 декабря в Москве на Красной Пресне начался снос здания киноцентра "Соловей". Однако сам формат подобного культурного заведения не исчезнет. Наоборот, обновленный "Соловей" станет еще лучше.

Как рассказал журналистам член совета директоров АО "Киноцентр" Артем Чистяков, площадь кинозалов в новом здании, которое появится на месте старого "Соловья", будет в два раза больше. Часть из них и вовсе отдадут исключительно для показов детского и подросткового кино.

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"Москвичей, которые выступают за строительство нового здания, несравнимо больше, чем сторонников сохранения морально и физически устаревшего комплекса", – цитирует "Росбалт" Артема Чистякова. Однако голоса тех, кто выступает за улучшение киноцентра, пожаловался он, многие российские СМИ почему-то не слышат. "Между тем параллельно в сети набирает подписи петиция от тех, кто поддерживает задуманную реконструкцию "Соловья", – обратил внимание член совета директоров АО "Киноцентр".

Он добавил, что площадь всех кинозалов составляла меньше 10% от общей площади здания и достигала порядка 1,5 тысячи квадратных метров. Новым проектом под эти цели выделено 3,5 тысячи квадратных метров. Кроме того, в новом здании продолжит работать детская киношкола и разместится детский реабилитационный центр с 25-метровым бассейном.

Как рассказывал в своем открытом письме владелец здания "Соловья" Вадим Маркин, став собственником еще в 2007 году он изначально планировал снести старую конструкцию. Он подчеркнул, что она не имеет архитектурной ценности и банально не соответствует современным требованиям безопасности.

Среди тех, кто выступил за строительство обновленного комплекса, оказалась и телеведущая, общественный деятель, основатель благотворительного фонда "Спешите делать добро!" Оксана Федорова, передает РИА Новости. Ее покорил тот факт, что часть новых площадок собственник "Соловья" планирует отдать под детские культурные и социально-реабилитационные проекты.

Не стал молчать и известный актер Оскар Кучера. На странице в "Инстаграм" он признался, что с удовольствием сводит своих четверых детей на фильмы, которые будут показывать в новых кинозалах. Певица Настасья Самбурская также поддержала обновление "Соловья" у себя в соцсети. Солидарную позицию высказали и многие другие звезды.

Стоит прислушаться и к мнению простых посетителей киноцентра "Соловей". На картах "Яндекс" и Google, в "Афише" и сервисе 2GIS, равно как и на других порталах, где пользователи могут оставлять свое мнение о качестве сервиса и удобстве существующего киноцентра, многие называют "Соловей" морально и физически устаревшим наследием советской эпохи.

"Да, старые советские кинотеатры жалко, но время не стоит на месте. Будет лучше, если наши дети запомнят, как проводили время в новых киноцентрах, а не рядом со старыми и закрытыми кинотеатрами", – подчеркнул Артем Чистяков. Он добавил, что люди начали привыкать к комфорту и стали ценить собственную безопасность.

