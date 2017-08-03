При реставрации ВДНХ нашли ценный барельеф

В столице при реставрации павильона "Химия" на ВДНХ были обнаружены старинные барельефы. Произведения искусства скрывала кирпичная кладка.

"На основе изучения исторических справок и фотографий мы предполагали, что за кирпичной кладкой могут быть барельефы, но никак не ожидали, что они будут в такой хорошей степени сохранности", – цитирует газета "Известия" руководителя Департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова. Павильон принадлежал Литовской ССР.

