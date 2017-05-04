Путин сделал заявление по сносу хрущевок в Москве

Президент России Владимир Путин заявил, что программа реновации пятиэтажек в столице должна быть воплощена на благо людей, а не во вред, пишет "Комсомольская правда". "Здесь есть проблемы, о которых мы знаем, мы с мэром Москвы об этом уже говорили. Надеюсь, все будет скорректировано в соответствии с пожеланиями граждан", – отметил Путин.

По словам президента, весь процесс должен идти в рамках действующего законодательства. Нельзя нарушать фундаментальные права граждан, в том числе и в сфере их имущественных прав. "Но, конечно, идея хорошая и перспективная, и об этом нужно будет подумать", – приводит официальный сайт Кремля слова главы государства.